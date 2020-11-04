Внешний аккумулятор за 45 долларов может работать как USB-концентратор

ZMI - это широко известный бренд аксессуаров для электропитания. Компания недавно представила внешний ZMI Multifunctional Power Bank в Китае.

В отличие от других внешних аккумуляторов, он может работать как USB-концентратор, а также имеет порт HDMI.

Power Bank поставляется с объемом 10,000mAh и доступно только в сером варианте цвета. ZMI Multifunctional Power Bank поддерживает следующие порты: 2 порта USB Type-C, 1 порт USB Type-A и 1 x HDMI.

Порты USB Type-C поддерживают стандарт USB 3.2 Gen 1 × 1, поэтому блок питания можно использовать в качестве концентратора USB для передачи данных с максимальной скоростью 5 Гбит/с. В то время как порт HDMI поддерживает HDMI 1.4, HDCP 1.4 и HDCP 2.2. Следовательно, его можно использовать для вывода контента с разрешением 4K (30 Гц) или 1080p (60 Гц).

Первый порт Type-C может поддерживать до 30 Вт зарядки, как второй порт Type-C может выводить ток с максимальной скоростью 50 Вт. Однако мощность порта Type-A ограничена 18 Вт.