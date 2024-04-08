Внешний монитор Minisforum MSS-A156 оценили в $190

Компания Minisforum, известна в первую очередь как производитель компактных ПК, представила сегодня портативный монитор MSS-A156. Новинка основана на 15,6-дюймовой сенсорной панели IPS с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 400 кд/кв.м, 100-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, корпусом толщиной 4 мм (у основания корпус толще из-за интерфейсов) и массой 900 граммов, комплектной защитной крышка, которую можно использовать как подставку, а также портами USB-C, Mini-HDMI и microUSB. Цена монитора в Китае составляет 190 долларов.

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