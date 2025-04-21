Внешнюю батарею Apple Vision Air слили в сеть

Бюджетная версия гарнитуры Apple Vision Pro, которую могут назвать Apple Vision Air, продолжает обрастать подробностями. По слухам, релиз устройства состоится уже в этом году, и теперь в сети появились первые изображения внешнего аккумулятора устройства — и, судя по всему, он станет легче и компактнее оригинала. Vision Air, согласно утечкам, будет легче благодаря использованию титана в некоторых внутренних элементах, а также получит новый цветовой вариант оформления корпуса и обновлённый разъём подключения. На днях в сети появились первые изображения кабеля питания в цвете Midnight Blue, а также предполагаемый снимок аккумуляторного блока — он, как и у старшей модели, будет внешним, но меньшего размера и массы.

Цвет и отделка батарейного блока совпадают с ранее слитым кабелем, что может указывать на их принадлежность одной линейке аксессуаров — вероятно, именно для Vision Air. К сожалению, о точной ёмкости и весе аккумулятора информации пока нет. Но если он стал легче, как утверждается инсайдерами, то в нём, возможно, будет меньше ячеек — что может привести к сокращённому времени автономной работы по сравнению с Vision Pro. Тем не менее, Apple Vision Air, по слухам, получит менее прожорливые компоненты — вместо чипа M-серии будет применяться процессор из линейки A, а также упрощённый встроенный дисплей. Эти компромиссы позволят уменьшить энергопотребление, и, несмотря на меньшую батарею, время работы может остаться на уровне старшей модели.