Внешнюю батарею Apple Vision Air слили в сеть

Цвет и отделка батарейного блока совпадают с ранее слитым кабелем, что может указывать на их принадлежность одной линейке аксессуаров — вероятно, именно для Vision Air. К сожалению, о точной ёмкости и весе аккумулятора информации пока нет. Но если он стал легче, как утверждается инсайдерами, то в нём, возможно, будет меньше ячеек — что может привести к сокращённому времени автономной работы по сравнению с Vision Pro. Тем не менее, Apple Vision Air, по слухам, получит менее прожорливые компоненты — вместо чипа M-серии будет применяться процессор из линейки A, а также упрощённый встроенный дисплей. Эти компромиссы позволят уменьшить энергопотребление, и, несмотря на меньшую батарею, время работы может остаться на уровне старшей модели.