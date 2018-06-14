Vodafone Smart N9 стоит 120 долларов

Официально представлен смартфон Vodafone Smart N9, который выглядит достаточно интересно и является самым доступным вариантом из всех, что есть на мобильном рынке. Точнее, преимущество даже не в стоимости, а в том, что это известная компания, которая старается выйти на мировой рынок и доказать свое превосходство. Пока что Smart N9 поставляется лишь в «пустом» виде, то есть вы покупаете девайс и потом ставите туда свою сим-карту. Однако, когда-то, я в этом уверен, появится вариант с каким-то уникальным тарифом от провайдера, чтобы при покупке смартфона вы получали определенные бонусы. Сейчас это только мечты, но другие компании так уже делают и это получается более выгодно, чем покупка стороннего смартфона. Во всяком случае когда речь идет про бюджетный рынок смартфонов, с флагманами не так все просто.