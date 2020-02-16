Водяное охлаждение компании ASUS

Компания ASUS Republic of Gamers представила новое решение для жидкостного охлаждения. ROG Strix LC RGB выпускается в вариантах 120, 240 и 360 мм. Стандартные размеры радиаторов, идеально подойдут для любых видов сборок.

Жидкостное охлаждение ROG Strix LC способен охлаждать процессоры AMD и Intel в режиме разгона.

Водянка использует 120 мм вентиляторы RGB AIO. Они обеспечивают полную поддержку с программным обеспечение Aura Sync, позволяя пользователю синхронизировать компоненты с RGB. Помпа оптимизирует статическое давление, гарантирует бесшумную работу и оснащена RGB подсветкой.