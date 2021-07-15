Водоблок Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX разработан для видеокарт Radeon RX 6700 XT

Alphacool представила водоблок Eisblock Aurora Acryl GPX разработанный специально для видеокарт AMD Radeon RX 6700 XT. Водоблок был переработан, в нем улучшен поток охлаждающей жидкости. Устройство покрывает всю печатную плату и охлаждает все компоненты видеокарты. Охлаждающий блок усеян светодиодами RGB и оснащен металлической задней панелью.

Совместимость с видеокартами:

  • AMD Radeon RX 6700 XT
  • ASRock Radeon RX 6700 XT
  • MSI Radeon RX 6700
  • PowerColor Radeon RX 6700 XT
  • Sapphire Nitro + Radeon RX 6700 XT
  • XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6700 XT Black Gaming Radeon RX 6700 XT
  • Gigabyte Radeon RX 6700 XT

Рекомендованная стоимость водоблока Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX составляет 139,99 евро.
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