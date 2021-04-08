Водоблок Bitspower Mobius разработан для видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT Big Navi

Bitspower представила водоблок под названием Mobius, разработанный для видеокарт AMD Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT Big Navi.

Водоблок имеет двухслотовую конструкцию и полностью покрывает плату. Bitspower Mobius имеет стильный дизайн. Акриловая крышка на всю длину видеокарты демонстрирует охлаждающие каналы. Особенно это заметно при включенной подсветке. Водоблок также оснащен светодиодами RGB, которые можно синхронизировать с ПО материнских плат.

Основание водоблока выполнена из никелированной меди, кроме того основание контактирует с основными компоненты печатной платы. Черная металлическая пластина обеспечивает пассивное охлаждение. Длина водоблока 267 мм. Резьба стандартная G1 / 4 ″.

Водоблок Bitspower Mobius доступен для предварительного заказа по цене 321 доллар.