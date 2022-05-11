Водоблок EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB совместим с видеокартами Radeon RX 6950 XT

EK объявила о том, что множество доступных водоблоков EK-Quantum Vector RX GPU, в том числе EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB — AMD Radeon Edition, будут соответствовать эталонному дизайну нового AMD Radeon RX 6950 XT на базе RDNA2.

Высокопроизводительный водоблок с полным покрытием EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB Special Edition предназначен для видеокарт AMD Radeon последнего поколения. Блок Special Edition выделяется благодаря черной ацеталевой верхней части. Верхняя часть также отличается безвинтовой конструкцией, поскольку сборка производится с обратной стороны блока. Водоблок обеспечивает активное охлаждение ядра графического процессора, видеопамяти и всех полевых МОП-транзисторов VRM.

Основание блока изготовлено на станке с ЧПУ из никелированной электролитической меди, а его верхняя часть изготовлена ​​на станке с ЧПУ либо из литого акрила, либо из прочного черного ацеталя POM. Водонепроницаемое уплотнение обеспечивается высококачественными уплотнительными кольцами из EPDM, а предварительно установленные латунные стойки обеспечивают безопасную и простую процедуру установки. Водоблок оснащен встроенными светодиодами RGB.

Линейка продуктов EK-Quantum Vector RX 6800/6900 D-RGB доступны в интернет-магазине EK.
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