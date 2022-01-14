Водоблок EK-Quantum Velocity² D-RGB предназначен для сокета Intel LGA 1200

EKWB представляет водоблок EK-Quantum Velocity² D-RGB 1200 для сокета Intel LGA 1200, преемника водоблока EK-Quantum Velocity CPU с EK-Matrix7 и новой системой крепления.

Водоблок оснащён новой запатентованной системой крепления EK-Exact Mount, чтобы обеспечить идеальный прижим с процессором Intel LGA 1200. В новой системе используются пружины, которые скрыты и предустановлены на водоблоке EK-Quantum Velocity² D-RGB 1200. Учитывая конструкцию EK-Quantum Velocity², крепежные винты вставляются сзади.

Версия EK-Quantum Velocity² D-RGB 1200, созданная для процессоров Comet Lake и Rocket Lake, представлена ​​в 5 вариантах: Nickel + Plexi, Nickel + Acetal, Full Nickel, Nickel + Satin Titanium и Copper + Acetal.

Водоблоки EK-Quantum Velocity² D-RGB доступен для предварительного заказа в интернет-магазине EK по цене от 125,90 евро.