Водоблок серии EK Pro разработан для процессоров Intel Xeon W-3300

Компания EK представила новые высокопроизводительные решения жидкостного охлаждения для семейства процессоров Intel Xeon W-3300, оптимизированных для продвинутых профессионалов в области рабочих станций в виде сокета LGA 4189.

EK-Pro CPU WB 4189 Ni + Ацеталь - водоблок для процессоров сокета LGA 4189. Водоблок имеет три порта со стандартной резьбой G1 / 4 ″. Порты расположены на верхней панели. Водоблок EK-Pro CPU WB 4189 Rack Ni + Acetal в свою очередь имеет четыре порта G1 / 8 " расположенных по два с каждой стороны, что позволяет использовать данное решение в серверных стойках.

Комплект EK-Pro QDC P360 LGA 4189 включает в себя все самое необходимое для сборки контура для сокета LGA 4189. Комплект включает: радиатор 360 мм, водоблок, вентиляторы, насос, охлаждающую жидкость, резервуар, фитинги и трубки, а также термопасту, бутыль для охлаждающей жидкости и монтажные инструменты.

Новинки доступны для предзаказа через интернет-магазин EK.
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