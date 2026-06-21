Водонепроницаемый ПК Silent PC Water Proof PC оценили в 3350 долларов

Компания Silent PC дала старт продажам компьютера название Water Proof PC, главной особенностью которого стал герметичный корпус с защитой от воды в соответствии со степенью IP65. Разумеется, в устройстве отсутствуют вентиляторы, а охлаждается компьютер через металлический корпус, выступающим в роли огромного радиатора. Новинка также характеризуется процессорами процессор AMD Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, материнской платой ASRock X600TM-ITX Thin Mini-ITX, 32 ГБ оперативной памяти Crucial DDR5-5600 SO-DIMM, накопителем SSD NVMe и герметичными интерфейсами. Цена Water Proof PC составила 3350 и 2500 долларов в зависимости от конфигурации.

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