Водонепроницаемый Samsung Galaxy A52 5G вышел в Китае

Компания Samsung дала старт китайским продажам смартфона Samsung Galaxy A52 5G, который был представлен на прошлой неделе. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти оценен в Поднебесной в 460 долларов, а версия на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти – 520 долларов. При этом первым покупателям бесплатно достанутся беспроводные наушники Galaxy Buds.

Напомним, что новинка оснащается 6,5-дюймовым Super AMOLED Infinity-O экраном с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, платформой Snapdragon 750G, полноценной защитой от воды и пыли, фронтальной камерой на 32 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик), 5 Мп и 5 Мп, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, модулем NFC, стереодинамиками, батареей на 4500 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.