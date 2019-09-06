Воскресшая раскладушка - Nokia 2720

На IFA 2019 HMD объявил о своем последнем ностальгическом возврате: современная версия телефона Nokia 2720.

Телефон является частью того, что HMD называет своей линией «Nokia Originals», которая предлагает модернизированные версии на классических дизайнах Nokia. В данном случае эта раскладушка приобретает более изящный дизайн, увеличенный 2,8-дюймовый внутренний дисплей, поддержку двух SIM и LTE.

Nokia 2720 работает на KaiOS, полнофункциональной операционной системе, которая добавляет современные удобства, такие как Google, Google Maps, WhatsApp, YouTube, Facebook и Google Assistant. HMD также обещает впечатляющие 27 дней в режиме ожидания. Nokia 2720 будет доступна в черном или сером цвете в сентябре за 89 евро.