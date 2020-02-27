Восстановленные MacBook Pro попали в продажу

Как вы все знаете, компания Apple достаточно активно продает свою технику после ремонта. Это называется восстановленная техника и на нее дают такую же гарантию, как и на обычную технику из магазина, то есть новую. Фактически, если MacBook Pro упал и у него треснул дисплей, а потом в него поставили новый экран, то это восстановленный продукт, хотя он ничем не хуже нового. Цена при этом у таких гаджетов ниже. И теперь компания Apple официально выпустила в продажу MacBook Pro после восстановления, так что каждый сможет себе такое вот чудо приобрести дешевле, чем из магазина. Это очень крутое предложение, которое позволяет наслаждаться происходящим, работать или просто общаться в социальных сетях на хорошем и доступном компьютере.