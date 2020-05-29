Восстановленные iPhone XR начали продавать в США

Компания Apple начала продавать в США сертифицированные восстановленные iPhone XR, которые дешевле новых устройств примерно на 16 % (около 100-120 долларов от стандартной цены). Восстановленный iPhone XR с 64 ГБ флеш-памяти оценен в 499 долларов, версия с 128 ГБ обойдется в 539 долларов, а топовый вариант с 256 ГБ – 629 долларов.

Напомним, что iPhone XR оснащается 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1792:828 пикселей, 7-нанометровым чипсетом A12 Bionic, который характеризуется шестиядерным CPU, четырехъядерным GPU и NPU, а также 12 Мп основной камерой с широкоугольным объективом с диафрагмой F/1,8, оптической стабилизацией и вспышкой True Tone.