Восстановленный Samsung Galaxy S21 продают за $675

Компания Samsung дала старт продажам восстановленных смартфонов Galaxy S21. За версию со 128 ГБ флеш-памяти просят 675 долларов, за Galaxy S21+ – 850 долларов, за Galaxy S21 Ultra – 1000 долларов. Скидка по сравнению с рекомендованными ценами составляет 125, 150 и 200 долларов соответственно. По программе Samsung Re-Newed пользователям предлагают бывшие в употреблении устройства с новой батареей и номером IMEI. Гарантия на такие смартфоны составляет один год.

Напомним, что прошлогодние флагманы Galaxy S21 и Galaxy S21+ характеризуются 6,2- и 6,7-дюймовыми AMOLED-экранами с разрешением Full HD+ и частотой обновления до 120 Гц, новым ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, 8 ГБ оперативной памяти, фронтальной камерой на 10 Мп, основной камерой с модулями разрешением 12 Мп (главный), 12 Мп (сверхширик) и 64 Мп (телефото), аккумуляторами на 4000 и 4800 мАч, а также защитой согласно степени IP68.