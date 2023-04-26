Восстановленный Samsung Galaxy S22 продают за $620

Компания Samsung запустила в США продажи восстановленных смартфонов линейки Galaxy S22. Отремонтированные устройства оснащаются новым аккумулятором и годовой гарантией. Восстановленный Galaxy S22 оценен в 620 и 670 долларов за версии на 128 ГБ и 256 ГБ флеш-памяти, за Galaxy S22+ со 128 ГБ памяти просят 780 долларов, а Galaxy S22 Ultra обойдется в 920 и 1020 долларов соответственно.

Напомним, что главными особенностями Samsung Galaxy S22 является 6,1-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+, частотой обновления от 10 до 120 Гц и максимальной яркостью 1300 кд/кв.м, поддержка 15-Вт беспроводной зарядки, платформа Exynos 2200, корпус из армированного алюминия, тройная тыльная камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация OIS), 10 Мп (3-кратный оптический зум с OIS) и 12 Мп (сверхширик), защита от воды и пыли (степень IP68), а также ультразвуковой подэкранный сканер отпечатков.