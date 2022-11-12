Вот почему ASUS ROG Phone 6 Pro такой хрупкий

Популярный видеоблогер JerryRigEverything объяснил, почему игровой смартфон ASUS ROG Phone 6 Pro получился таким хрупким. Оказывается, внутри устройства есть некий пластиковый элемент с крупным отверстием. Предполагается, что он является частью системы охлаждения. Также причиной слабого запаса прочности является отсутствие внутреннего металлического каркаса и две аккумуляторные батареи.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 1080:2448 пикселей, кадровой частотой до 165 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 720 Гц, яркостью до 1200 кд/м2 и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, селфи-камерой разрешением 12 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (Sony IMX766), 13 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), 12 или 16 ГБ ОЗУ, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, кнопками AirTrigger, двумя разъемами USB Type-C, АКБ ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 65-Вт зарядки и AMOLED-дисплеем на задней панели.