LG V30 менее чем за 400 долларов США на Best Buy

Best Buy снизил стоимость телефонана LG V30 с 709,99 долларов США до 397,99 долларов США (44% скидка). Это одина из самых низких цен, которые мы видели на LG V30. LG V30 имеет большой 6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением QHD + и работает на чипсете Snapdragon 835 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Кроме того, он предлагает 64 ГБ расширяемого хранилища, а также аккумулятор емкостью 3,300 мАч. Однако самым большим плюсом являются дизайн телефона и настройка камеры.

LG V30 - это изящное устройство, которое должно понравиться всем, с почти несуществующими боковыми панелями и ярко выраженными верхними и нижними рамками. Установка двух камер на задней панели довольно уникальна, так как она сочетает в себе обычную 16-мегапиксельную камеру с широкоугольным шутером размером 13 мегапикселей для ультрашироких фотографий.