Возможные спецификации будущих моделей iPhone 2019

Китайский сайт news.mydrivers.com утверждает, что у него есть список характеристик будущих моделей iPhone 2019 года.

IPhone 11 сохранит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей и дизайн стекла. Как утверждается, смартфон будет оснащен 4 ГБ ОЗУ, варианты хранения 64 ГБ/256 ГБ/512 ГБ, двумя 12 МП камерами на задней панели и батареей емкостью 3110 мАч. Розничная цена, как говорят, начинается от $ 749.

IPhone 11 Pro получит тот же 5,8-дюймовый OLED-дисплей. Он будет оснащен 6 ГБ ОЗУ, варианты хранения 64 ГБ/256 ГБ/512 ГБ, тремя 12 МП задними камерами, матовым стеклом, поддержкой Apple Pencil и батареей емкостью 3190 мА. Розничная цена, как говорят, начинается от $ 999. iPhone 11 Pro Max стал преемником iPhone XS Max, и самым дорогим устройством в линейке. Его цена составит $ 1099.

Трио получит улучшенный Face ID, чип A13, 12-Мп фронтальную камеру, обратную беспроводную зарядку и поддержку Wi-Fi 6. В комплект входит адаптер питания USB-C мощностью 18 Вт. Apple представит три модели iPhone 10 сентября в театре Стива Джобса.