Возможный дизайн Apple MacBook Pro 2021

18 октября компания Apple проведет ежегодное мероприятие Apple Unleashed, на котором она анонсирует MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16. Apple Tomorrow опубликовала в Твиттере предположительный рендер нового MacBook Pro. Рендеры основаны на самых последних утечках, в том числе на том, что Apple перешла на более высокие дисплеи с соотношением сторон 14:9.

Новый дизайн ноутбуков, несомненно, по-прежнему очень похож на MacBook, было сделано несколько значимых обновлений. Во-первых, новое соотношение сторон 14:9 должно обеспечить лучшую прокрутку веб-страниц благодаря более высокой области просмотра. Во-вторых, лицевые панели были значительно уменьшены, настолько, что нет места для знакомой маркировки MacBook Pro.

Также на рендере видно что новые MacBook Pro будут иметь больше портов, чем текущие модели. MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 2021 года должны запускаться как минимум с полноразмерным портом HDMI, двумя портами USB Type-C и зарядкой MagSafe. Помимо этого, было много шумихи по поводу второй итерации собственного чипа Apple на базе ARM. Он получил название M1X и будет работать на двух MacBook. Ожидается, что обе модели будут оснащены мини-светодиодными дисплеями с поддержкой частоты обновления 120 Гц.