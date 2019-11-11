Возможности 50-кратного зума смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro. Видео

Сегодня на китайский рынок вышел смартфон Xiaomi Mi CC9 Pro. Главной особенностью новинки является пентакамера (с основным модулем на 108 Мп), имеющая 5-кратный оптический и 50-кратный цифровой зум.

Все чаще и чаще в интернете публикуются видеоролики, где показываются возможности камеры, например, на видео ниже демонстрируется 50-кратный зум в действии.Оказалось, что изогнутый OLED-экран Xiaomi Mi Note 10 поставляет компания из Китая Visionox, а не как предполагалось Samsung или BOE.