Возможности Ulefone Armor 11T 5G с тепловизоров показали на видео

Компания Ulefone опубликовала видео, в котором демонстрируются не только фотовозможности основной камеры новенького смартфона Ulefone Armor 11T 5G, но и работа местного тепловизора. Кстати, сегодня последний день, когда новинка доступна по сниженной цене в 500 долларов. С завтрашнего дня смартфон будет стоить 650 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 6,1-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+, восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 800, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, основной камерой с главным модулем разрешением 48 Мп, тепловизионной камерой на 5 Мп, а также двумя модулями на 2 Мп, батареей ёмкостью 5200 мАч, поддержкой беспроводной зарядки мощностью 10 Вт, модулем NFC, дактилоскопическим сенсором и предустановленной операционной системой Android 11.
Комментарии и отзывы Ulefone Armor 11T 5G
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