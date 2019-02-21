Возобновляемый генератор аварийной энергии EcoMech 1

Будьте готовы к любым сбоям в электричестве с генератором EcoMech 1.

Этот революционный электрический генератор может производить аварийное питание без использования ветра, солнечной энергии или топлива. EcoMech 1 полностью экологичный, работает на высокоскоростной системе обмена. С заводным двигателем вы можете ввести один оборот путем обмотки, помощью кнопки или разрядки программы батареи и достичь по крайней мере 90 оборотов для процесса, называемого усиленной потенциальной энергией. Специальная пружинная система преобразует крутящий момент в механическую энергию. Оттуда энергия передается в батарейный блок и преобразуется в переменный электрический ток для легкого и доступного питания для ваших устройств. EcoMech 1 очень практичен для ряда применений, включая аварийную готовность, отключение электроэнергии и даже использование вне дома. Изготовленный из 100% экологически чистых материалов, EcoMech 1 не загрязняет окружающую среду и не выделяет вредных веществ. Стоимость данного генератора составляет 4800 долларов.