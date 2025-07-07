Впервые за три года Apple повысила продажи iPhone в Китае

Во втором квартале 2025 года компания Apple зафиксировала первый годовой рост продаж iPhone в Китае за два года. Китайский рынок стратегически важен для компании, поскольку обеспечивает значительную долю её выручки, и если Apple сохранит верную тактику, рост может продолжиться и в следующем квартале. По данным Counterpoint Research, продажи iPhone на материковом Китае в период с 1 апреля по 22 июня выросли на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и это первый квартальный рост с второго квартала 2023 года. Успех объясняется агрессивной ценовой политикой и участием в государственных программах субсидий — особенно накануне традиционного июньского фестиваля распродаж. В мае крупные китайские площадки предлагали iPhone 16 со скидками до 2530 юаней (около 351 долларов) от розничной цены.

Кроме того, Apple повысила стоимость обменов старых моделей на новые, что также стимулировало спрос. Некоторые устройства, купленные напрямую у Apple по цене ниже 6000 юаней, подпадали под национальные субсидии в размере до 500 юаней. Аналогичные скидки до 2000 юаней распространялись и на отдельные модели Mac. С третьего квартала 2022 года по первый квартал 2025 года компания почти постоянно фиксировала снижение продаж и выручки в Китае, что сильно било по общему доходу. Свой вклад в такое положение вещей внесла жёсткая конкуренция со стороны Huawei, Xiaomi и Oppo, которые за последние годы значительно улучшили дизайн и функциональность своих устройств.
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