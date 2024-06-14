Все характеристики Samsung Galaxy Z Fold6 слили в сеть

В последнее время на просторах интернета появилось очень много информации о грядущем смартфоне Samsung Galaxy Z Fold6, а сегодня в сеть утекли его полные технические характеристики. И они частично подтверждают, что потенциальных покупателей ждут значительные изменения. Например, если верить этим данным, компания Samsung пересмотрела конструкцию устройства, что может существенно повлиять на опыт использования. Например, новый смартфон стал на миллиметр короче и шире, но соотношения сторон двух экранов (внутренний и внешний) изменились больше, чем многие ожидали. Кроме того, внешний дисплей теперь будет 6,3-дюймовым с разрешением 968x2376 пикселей, что даёт соотношение сторон 22.1:9 по сравнению с более вытянутым 23.1:9 в Galaxy Z Fold5.

И, скорее всего, это по-прежнему панель LTPS с частотой обновления 120 Гц. Внутренний дисплей также изменился — диагональ составляет 7,6 дюйма, плюс эта панель теперь имеет разрешение 1856x2160 пикселей вместо 1812x2176 пикселей. То есть дисплей стал более квадратным и при этом разрешение дисплея даже немного упало по сравнению с предыдущей моделью, что очень странно по меркам современного рынка. Кроме того, гаджет стал тоньше и легче, что должно нивелировать его отставание в этом плане по сравнению с обычными смартфонами на рынке. Ещё стоит отметить, что у Galaxy Z Fold6 такая же батарея ёмкостью 4400 мАч, как и у предшественника. Скорость зарядки не указана, но значительных изменений в этом отношении не ожидается, так как Samsung Очень аккуратно относится к скорости зарядки своих устройств.