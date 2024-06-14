Все характеристики Samsung Galaxy Z Fold6 слили в сеть

И, скорее всего, это по-прежнему панель LTPS с частотой обновления 120 Гц. Внутренний дисплей также изменился — диагональ составляет 7,6 дюйма, плюс эта панель теперь имеет разрешение 1856x2160 пикселей вместо 1812x2176 пикселей. То есть дисплей стал более квадратным и при этом разрешение дисплея даже немного упало по сравнению с предыдущей моделью, что очень странно по меркам современного рынка. Кроме того, гаджет стал тоньше и легче, что должно нивелировать его отставание в этом плане по сравнению с обычными смартфонами на рынке. Ещё стоит отметить, что у Galaxy Z Fold6 такая же батарея ёмкостью 4400 мАч, как и у предшественника. Скорость зарядки не указана, но значительных изменений в этом отношении не ожидается, так как Samsung Очень аккуратно относится к скорости зарядки своих устройств.