Все характеристики iPhone 14 слили в сеть

У Apple осталось всего несколько дней, чтобы официально объявить о своей линейке iPhone 14, и на слитом в сетьлисте бумаги показаны основные характеристики всех четырех моделей и то, как каждая из них будет отличаться друг от друга. Напомню, что iPhone 14 mini не существует, но это было ожидаемо, если мы пройдемся по ранее опубликованным отчетам. На листе бумаги из Weibo показаны все модели iPhone 14, а также характеристики и разрешение дисплея. iPhone 14 и iPhone 14 Pro имеют одинаковый размер и разрешение панели, как и более крупные iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max. Это значительно отличается от серии iPhone 13, где разрешение варьировалось между моделями Pro и не Pro.

Две модели с 6,1-дюймовым экраном будут иметь разрешение 2532 x 1170, а более крупные модели будут иметь разрешение 2778 x 1284. Говорят, что максимальная яркость на моделях Pro достигает 1200 нит, а у обычных — 1000 нит. Также на данном изображении указано, что 48-мегапиксельная основная камера на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поддерживает запись видео 8K, а 12-мегапиксельная камера на iPhone 14 и iPhone 14 Max будет ограничена 4K. Неудивительно, что iPhone 14 Pro Max будет самой тяжелой из всех четырех моделей, его вес составит 255 грамм. Тем не менее, модель премиум-класса не будет предоставлять самую большую батарею, несмотря на тот же размер дисплея, что и iPhone 14 Max. К счастью, энергоэффективный A16 Bionic, вероятно, компенсирует это и обеспечит поразительное «время работы экрана» на одной зарядке.
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