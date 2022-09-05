Все характеристики iPhone 14 слили в сеть

Две модели с 6,1-дюймовым экраном будут иметь разрешение 2532 x 1170, а более крупные модели будут иметь разрешение 2778 x 1284. Говорят, что максимальная яркость на моделях Pro достигает 1200 нит, а у обычных — 1000 нит. Также на данном изображении указано, что 48-мегапиксельная основная камера на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max поддерживает запись видео 8K, а 12-мегапиксельная камера на iPhone 14 и iPhone 14 Max будет ограничена 4K. Неудивительно, что iPhone 14 Pro Max будет самой тяжелой из всех четырех моделей, его вес составит 255 грамм. Тем не менее, модель премиум-класса не будет предоставлять самую большую батарею, несмотря на тот же размер дисплея, что и iPhone 14 Max. К счастью, энергоэффективный A16 Bionic, вероятно, компенсирует это и обеспечит поразительное «время работы экрана» на одной зарядке.