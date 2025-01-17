Все iPhone 17 получат испарительную камеру. Не только Pro

Производители Android-смартфонов уже много лет используют испарительные камеры в своих устройствах, чтобы справляться с высокими тепловыми нагрузками современных мобильных чипов и термальным троттлингом при длительных повышенных нагрузках. Apple, напротив, продолжала полагаться на традиционные тепловые трубки для охлаждения iPhone, но, как сообщается сразу несколькими инсайдерами, это изменится с выходом серии iPhone 17. Новый отчёт из Китая сообщает о том, что Apple внедрит испарительные камеры во все модели семейства iPhone 17, включая Pro и стандартные версии. Испарительные камеры представляют собой герметичные металлические компоненты с небольшим количеством жидкости (обычно деионизированной воды), которая испаряется при нагреве от мобильного процессора.

Образовавшийся пар распределяется по всей поверхности камеры, помогая эффективно рассеивать тепло и охлаждать устройство. Но стоит отметить, что этот инсайд в корне противоречит ранее опубликованному слуху от известного аналитика Мин-Чи Куо, который утверждал, что систему испарительной камеры для охлаждения чипа получит только iPhone 17 Pro Max. Впрочем, стоит понимать, что на самом деле испарительная камера стоит не так уж дорого в сравнении с остальными компонентами системы, так что делать такое разграничение по моделям нет никакого смысла. И есть надежда, что Apple всё же пойдёт на этот шаг, дабы смартфоны за тысячу долларов больше не перегревались в играх.
Инсайдер раскрыл дату выхода Xiaomi 15 Ultra …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station сообщает, что топовый камерофон Xiaomi 15 Ultra будет представ…
Samsung Galaxy A26 протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Gala…
Официально: Vivo S20 получит батарею на 6500 мАч…
Компания Vivo раскрыла новые подробности о смартфонах Vivo S20 и Vivo S20 Pro, которые еще не были предст…
Xiaomi 15 Bright Silver Edition оценен в 660 долларов …
Компания Xiaomi представила специальную версию флагманского смартфона Xiaomi 15, которая получила названи…
Флагман iQOO 13 показали на первых фото …
Информатор WHYLAB поделился первыми фотографиями флагманском смартфона iQOO 13, официальный релиз которог…
iQOO 13 оценили в России в 100 тысяч рублей …
Компания iQOO представила в России смартфон iQOO 13, цена которого составила 100 тысяч рублей за конфигур…
Представлен флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra…
Компания Nubia пополнила ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z70 Ultra, которая оценена на д…
Баг в прошивке iPhone 16 приводит к быстрой разрядке батареи…
Прошел почти месяц с момента релиза линейки смартфонов iPhone 16 на полках магазинов, и устройства в цело…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+Обзор и тесты смартфона TECNO Spark 20 Pro+
Смартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8bСмартфон с 108 Мп камерой, AMOLED 90 Гц. Обзор HONOR X8b
Возвращаемся в школу. Гаджеты для школьникаВозвращаемся в школу. Гаджеты для школьника
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor