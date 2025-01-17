Все iPhone 17 получат испарительную камеру. Не только Pro

Производители Android-смартфонов уже много лет используют испарительные камеры в своих устройствах, чтобы справляться с высокими тепловыми нагрузками современных мобильных чипов и термальным троттлингом при длительных повышенных нагрузках. Apple, напротив, продолжала полагаться на традиционные тепловые трубки для охлаждения iPhone, но, как сообщается сразу несколькими инсайдерами, это изменится с выходом серии iPhone 17. Новый отчёт из Китая сообщает о том, что Apple внедрит испарительные камеры во все модели семейства iPhone 17, включая Pro и стандартные версии. Испарительные камеры представляют собой герметичные металлические компоненты с небольшим количеством жидкости (обычно деионизированной воды), которая испаряется при нагреве от мобильного процессора.

Образовавшийся пар распределяется по всей поверхности камеры, помогая эффективно рассеивать тепло и охлаждать устройство. Но стоит отметить, что этот инсайд в корне противоречит ранее опубликованному слуху от известного аналитика Мин-Чи Куо, который утверждал, что систему испарительной камеры для охлаждения чипа получит только iPhone 17 Pro Max. Впрочем, стоит понимать, что на самом деле испарительная камера стоит не так уж дорого в сравнении с остальными компонентами системы, так что делать такое разграничение по моделям нет никакого смысла. И есть надежда, что Apple всё же пойдёт на этот шаг, дабы смартфоны за тысячу долларов больше не перегревались в играх.