Все iPhone 17 получили фирменный чип беспроводной связи

С выходом iPhone 17 компания Apple совершила небольшую революцию на рынке смартфонов — в каждую модель линейки встроен собственный беспроводной чип N1, который полностью заменил решения сторонних производителей вроде Broadcom. Этот чип отвечает за все локальные беспроводные возможности смартфона, а также добавляет поддержку Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 и протокола Thread. По словам Apple, N1 значительно улучшает работу AirDrop и точек доступа, обеспечивая более быстрые и стабильные прямые передачи данных. Подробностей о техпроцессе пока нет, но, судя по аналогии с C1, вероятно используется 4-нанометровый процесс TSMC N4P. Это делает N1 примерно на тридцать процентов более энергоэффективным, чем решения Broadcom, что особенно важно для ультратонкого флагмана iPhone Air.

Поддержка Wi-Fi 7 позволяет всем моделям iPhone 17 работать с каналом шириной 320 МГц, что теоретически вдвое быстрее Wi-Fi 6 и может достигать скорости до 46 Гбит/сек. Дополнительно новая технология Multi-Link Operation дает возможность одновременно использовать диапазоны 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц для повышения стабильности соединения и снижения задержек. Bluetooth 6.0 обеспечивает задержку менее 20 мс при подключении наушников вроде AirPods, что гарантирует полностью синхронный звук. Кроме того, выросла дальность действия, снизилось энергопотребление и улучшена безопасность. А поддержка технологии Thread делает новые iPhone более удобным центром умного дома.
