Все кулеры Noctua поддерживает процессоры Intel Core Ultra 200

Сегодня компания Noctua официально подтвердила, что все её процессорные кулеры и монтажные комплекты, поддерживающие сокет Intel LGA1700, также совместимы с новым сокетом LGA1851, предназначенным для грядущих процессоров Core Ultra 200 (поколение Arrow Lake-S). При этом клиенты компании, у которых есть старые модели кулеров, которые не поддерживают сокеты LGA1700 и LGA1851, могут бесплатно получить наборы для модернизации своей системы охлаждения — достаточно написать производителю на официальную почту и запросить комплект для монтажа. Для заказа комплекта модернизации необходимо предоставить подтверждение покупки совместимого кулера Noctua и процессора LGA1851 или материнской платы с этим сокетом. И, конечно, эти же комплекты можно купить отдельно.

При этом стоит понимать, что свежие чипы используют совершенно новый сокет LGA1851, который заменяет предыдущую платформу LGA1700 и имеет на 151 контакт на печатной плате больше (это вынужденная мера — в противном случае задействовать все технологии новых процессоров не выйдет). Так что модели Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K и Core Ultra 5 245K физически не могут работать на материнских платах с сокетом LGA1700, потому что у них не сходятся контактные площадки, но при этом сама схема монтажа процессорного кулера у платформ абсолютно идентичная — у них сходятся расстояния между четырьмя отверстиями для размещения «фундамента» кулера и другие основные элементы конструкции.