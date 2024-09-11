Все новые iPhone 16 получили по 8 ГБ оперативной памяти

Стоит сказать, что компания Apple никогда не раскрывает, сколько оперативной памяти установлено в её флагманских iPhone, так что преданным поклонникам бренда приходится ждать детального анализа устройства во время физического разбора гаджета, чтобы узнать точные цифры. Но в этот раз, возможно, ждать разбора смартфона не придётся, потому что важная информация появилась уже сейчас. Согласно данным информационного издания MacRumors, все четыре модели iPhone 16, которые были анонсированы два дня назад, оснащены 8 ГБ оперативной памяти, что на самом деле является внушительным прогрессом по сравнению с моделями предыдущих поколений. Это значит, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max сохранили ту же ёмкость оперативной памяти, что и их предшественники, в то время как iPhone 16 и iPhone 16 Plus получили на 2 ГБ больше оперативной памяти по сравнению с iPhone 15 и iPhone 15 Plus.

Вероятно, это и объясняет, почему iPhone 15 и iPhone 15 Plus не получат набор функций Apple Intelligence, а iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут ими оборудованы, когда модель поступит в продажу в октябре текущего года. Это отличная новость, так как компанию давно критиковали за то, что она не желает выпускать действительно мощные смартфоны с приличным запасом ОЗУ, но теперь флагманские устройства даже доступного уровня обладают вполне приличными характеристиками. Безусловно, это не какой-то рекорд, потому что у некоторых конкурентов есть версии на 16 ГБ оперативной памяти, но всё равно приятно, что есть прогресс.