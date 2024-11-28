Все смартфоны Huawei будут выходить на HarmonyOS Next

Сегодня генеральный директор компании Huawei Ричард Ю сообщил, что все устройства Huawei, которые компания планирует выпускать в 2025 году, будут работать на базе операционной системы HarmonyOS Next. Правда, как оказалось, он упустил одну достаточно важную деталь — изменения затронут только смартфоны и планшеты, выпущенные в Китае, поскольку компания сталкивается с трудностями в распространении системы за пределами страны. В интервью South China Morning Post аналитики отметили, что основной проблемой для Huawei остаётся недостаток доступных приложений — привлечение международных разработчиков для создания приложений специально для китайского рынка является крайне сложной задачей, потому что их доход в этой стране будет минимальным.

Он также подчеркнул, что даже отсутствие одного популярного приложения может отпугнуть пользователей от покупки устройства на базе HarmonyOS Next. Кроме того, ещё одной сложностью для пользователей станет невозможность использования некоторых приложений за границей. При этом согласно отчёту аналитиков, операционная система HarmonyOS занимает 17% рынка в Китае, опережая iOS с 16%. Однако Android остаётся лидером с 68%, что составляет две трети крупнейшего рынка смартфонов в мире. На глобальном уровне ситуация для HarmonyOS ещё сложнее — её доля составляет всего 4%, тогда как Android занимает 80%, а iOS — 16%. И в будущем, вероятно, ситуация кардинально не изменится, потому что для этого нет причин.