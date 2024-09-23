Все смартфоны iPhone 17 получат новые дисплеи на 120 Гц

iPhone 17 Slim также получит 120 Гц и LTPO, что не удивительно, так как его тонкий корпус позволит сделать устройство своего рода флагманским представителем линейки, а странно выпускать флагман без экрана флагманского уровня. При этом iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, по слухам, получат систему Face ID под дисплеем. Это давно обсуждалось инсайдерами, но до сих пор никаких реальных подтверждений камеры под дисплеем нет — об этом говорили примерно пять лет назад, но по сей день Apple Ничего подобного не показала. Кроме того, это может означать исчезновение или изменение Dynamic Island, так как вырез на экране станет намного меньше и будет предназначен только для фронтальной камеры, что поставит под вопрос основную фишку текущих флагманов компании.