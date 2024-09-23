Все смартфоны iPhone 17 получат новые дисплеи на 120 Гц

Согласно информации от Росса Янга из информационного издания Display Supply Chain Consultants, линейка флагманских смартфонов iPhone 17 (iPhone 17, iPhone 17 Slim, который заменит модель Plus из-за низких продаж, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max) получит значительные обновления дисплеев в следующем году. Инсайдер утверждает, что iPhone 17 наконец получит частоту обновления экрана в 120 Гц и LTPO OLED-панель, что позволит изменять частоту обновления до очень низких значений, возможно, даже до 1 Гц. Это действительно долгожданное изменение, так как Apple до сих пор реализовывала высокую частоту обновления только для моделей Pro, даже в линейке iPhone 16, тогда как базовые модели смартфонов получали 60 Гц.

iPhone 17 Slim также получит 120 Гц и LTPO, что не удивительно, так как его тонкий корпус позволит сделать устройство своего рода флагманским представителем линейки, а странно выпускать флагман без экрана флагманского уровня. При этом iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, по слухам, получат систему Face ID под дисплеем. Это давно обсуждалось инсайдерами, но до сих пор никаких реальных подтверждений камеры под дисплеем нет — об этом говорили примерно пять лет назад, но по сей день Apple Ничего подобного не показала. Кроме того, это может означать исчезновение или изменение Dynamic Island, так как вырез на экране станет намного меньше и будет предназначен только для фронтальной камеры, что поставит под вопрос основную фишку текущих флагманов компании.
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