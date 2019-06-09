Все три модели iPhone 2019 получат минимальный накопитель на 128 ГБ

Несмотря на то, что до анонса iPhone 2019 ещё далеко, в сети продолжают появляться новые подробности об устройствах.

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) сообщил, что новые iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR 2019 (или XIR) получат минимальную модификацию встроенного накопителя на 128 ГБ. Для сравнения, в актуальном поколении устройств минимальная версия имеет 64 ГБ. В целом, это не удивительно, что Apple удвоит память накопителя, ведь сейчас в большинстве флагманов установлено именно 128 ГБ ПЗУ и выше.

Напомним, по слухам, новые iPhone получат такой же дизайн, как у их предшественников. Новинки будут отличаться матрицами, диагоналями дисплеев и количеством камер: тройная в iPhone XI и iPhone XI Max и двойная в iPhone XR 2019. Смартфонам также приписывают новый процессор Apple A13 Bionic, обновлённый Face ID, 18-ваттную быструю зарядку с портом Lightning, поддержку технологии Dual Bluetooth Audio и ценник от 800 долларов США. Презентация новых iPhone должна состояться осенью.