Все три модели iPhone 2019 получат минимальный накопитель на 128 ГБ

2019-06-09, Автор - kinder_ggwp; Продукт - iPhone 2019; [118]
Несмотря на то, что до анонса iPhone 2019 ещё далеко, в сети продолжают появляться новые подробности об устройствах.

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) сообщил, что новые iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XR 2019 (или XIR) получат минимальную модификацию встроенного накопителя на 128 ГБ. Для сравнения, в актуальном поколении устройств минимальная версия имеет 64 ГБ. В целом, это не удивительно, что Apple удвоит память накопителя, ведь сейчас в большинстве флагманов установлено именно 128 ГБ ПЗУ и выше.

Напомним, по слухам, новые iPhone получат такой же дизайн, как у их предшественников. Новинки будут отличаться матрицами, диагоналями дисплеев и количеством камер: тройная в iPhone XI и iPhone XI Max и двойная в iPhone XR 2019. Смартфонам также приписывают новый процессор Apple A13 Bionic, обновлённый Face ID, 18-ваттную быструю зарядку с портом Lightning, поддержку технологии Dual Bluetooth Audio и ценник от 800 долларов США.

Презентация новых iPhone должна состояться осенью.


Комментарии:
Amazon рассекретил Watch Dogs Legion, оп...
Amazon рассекретил Watch Dogs Legion, опПохоже, что на грядущей E3 2019 геймеры увидят анонс новой Watch Dogs, но без тройки в названии. ...
Xiaomi объявила дату презентации смарт-б...
Xiaomi объявила дату презентации смарт-бСпустя несколько месяцев разных слухов и утечек, компания Xiaomi всё-таки объявила дату презентации смарт...
Ударопрочный Galaxy Xcover 4s за 250 евр...
Ударопрочный Galaxy Xcover 4s за 250 еврМы уже писали о том, что компания Samsung собирается возродить линейку защищённых смартфонов Galaxy Xcove...
Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi ...
Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 9T и Mi Компания Xiaomi в конце прошлого месяца анонсировала флагманскую серию смартфонов Redmi K20 в Китае. Сейч...
Apple Pro Display XDR: 32-дюймовый монит...
Apple Pro Display XDR: 32-дюймовый монитКомпания Apple показала на WWDC 2019 ещё одну «железку» — монитор Pro Display XDR. ...
Почему так много сервисов по ремонту сма...
Почему так много сервисов по ремонту смаБольшинство из нас прогуливаясь по своему городу замечает, что количество сервисов по ремонту смартфон...
Обзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с ...
Обзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с При выборе игровой гарнитуры всегда появляется огромное количество вопросов о том, какую именно модель по...
Samsung готовит пресс-конференцию по Gal...
Samsung готовит пресс-конференцию по GalСогласно сообщению южнокорейских СМИ, запуск Galaxy Fold может состояться в следующем месяце. Ожидается, ...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофономОбзор Qumo Arsenal. Игровая гарнитура с подсветкой и микрофоном
Обзор Baseus BS-EU905 и Data Cable. Быстрая зарядка и кабель для смартфона Обзор Baseus BS-EU905 и Data Cable. Быстрая зарядка и кабель для смартфона
Обзор HARPER HCLK-2041. Радиобудильник с системой фазовой автоподстройки Обзор HARPER HCLK-2041. Радиобудильник с системой фазовой автоподстройки
Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для SSD/HDD 2.5Обзор Orico 2588US3. Внешний корпус для SSD/HDD 2.5"
Обзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камерыОбзор OPPO Reno. Имиджевый смартфон с выезжающим блоком камеры
Предварительный обзор Cooler Master Hype...
Предварительный обзор Cooler Master HypeЕсли вы собираете компьютер или планируете его немного прокачать, то советуем обратить внимание на данную...
Marshall представила портативную акустик...
Marshall представила портативную акустикКаждый готовится к лету по-своему: одни сбрасывает лишние килограммы, другие выбирают отели на морском по...
Constructor Plus — ретро-стратегия в све...
Constructor Plus — ретро-стратегия в свеНедавно мы побывали на закрытом показе игры Constructor Plus. Она представляет собой переиздание оригинал...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. ...
Предварительный обзор Huawei Maimang 8. У компании Huawei сейчас серьезные проблемы и производитель вскоре может потерять серьезную часть рынка, ...
Veeam рассказала, к чему должны стремить...
Veeam рассказала, к чему должны стремитьПо данным исследователей, к 2025 году общий объем сгенерированных человечеством данных превысит 175 зетта...
Предварительный обзор Vivo Y12. Достойны...
Предварительный обзор Vivo Y12. ДостойныМногие пользователи уверены, что современные смартфоны с более-менее производительной начинкой стоят край...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. Лучшая...
Обзор SpellForce 3: Soul Harvest. ЛучшаяЕсли вы большой фанат ролевых игр и хотите получить максимум удовольствия от процесса прохождения интерес...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое пок...
Предварительный обзор Mac Pro. Новое покХарактеристики За основу производительности компьютера Mac Pro взят процессор Intel Xeon. В баз...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная рол...
Обзор Warhammer: Chaosbane. Шикарная ролРелиз игры Warhammer: Chaosbane показал, что можно смело брать уже достаточно популярный жанр, делать его...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если т...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживание...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживаниеИгр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадают...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor