Все версии Samsung Galaxy Watch 5 показали на рендере

В сети появился рендер, на котором изображены все версии смарт-часов Samsung Galaxy Watch 5 Pro и Galaxy Watch 5, официальный релиз которых ожидается 10 августа. Galaxy Watch 5 получат версии на 40 и 44 мм, а Galaxy Watch 5 Pro только один размер на 45 мм. Последние, судя рендеру, окажутся толще из-за более ёмкого аккумулятора.

Ранее сообщалось, что 40-мм Galaxy Watch 5 BT будут стоить 260 евро, а 44-мм Galaxy Watch 5 BT – 287 евро. Напомним, что еще актуальные Galaxy Watch 4 вышли в Европе с ценами 270 и 300 евро соответственно. За Galaxy Watch 5 Pro, как утверждается, попросят 430 евро, а вариант с LTE – 480 евро.