Vsmart Bee Lite - самый дешевый смартфон с 4G

Vingroup в партнерстве с Qualcomm выпустила сверхдоступный 4G смартфон.

Этот телефон под названием Vsmart Bee Lite стоит всего 26 долларов США и и доступен только для существующих клиентов 2G и 3G государственного оператора Viettel. Vsmart Bee Lite является еще одним смартфоном начального уровня. Смартфон оснащен 5,45-дюймовым дисплеем FWVGA+ с разрешением экрана 480 x 960 пикселей. На дисплее разместили 2-х мегапиксельную фронтальную камеру. В то время как на задней панели телефона находится основная камера на 5 МП.

В телефоне используется чипсет Qualcomm Snapdragon 215 в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти. При необходимости пользователи могут расширить хранилище с помощью карты microSD до 64 ГБ. Другие функции новинки включают: Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности, разъем для наушников 3,5 мм и порт MicroUSB. Устройство работает под управлением Android 10 Go Edition и имеет батарею емкостью 2550 мАч. Новинка будет доступна в двух цветах - черном и зеленом расцветки корпуса.