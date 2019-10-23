Vsmart Live продают по сниженной промо-цене

У нас отличные новости для тех, кто давно хотел себе крутой смартфон за адекватные деньги. Уже сегодня у вас есть возможность оформить предварительный заказ на флагманский смартфон Vsmart Live по специальной промо-цене. За версию на 4/64 гигабайта просят всего 12990 рублей, а за версию на 6/64 гигабайта — 14990 рублей. Это отличный смартфон с ярким сочным AMOLED-дисплеем, который может похвастаться классным дизайном корпуса, достаточно производительной начинкой и хорошей системой основных камер. Для пользователей, которые хотят мощное устройство для игр, фильмов и прочего развлекательного контента это идеальный вариант. Кроме того, у гаджета есть продвинутая батарея на 4000 мАч, позволяющая наслаждаться смартфонов целый день.Акция действует в магазине ОНЛАЙНТРЕЙД.РУ с 21 по 27 октября.