Встречайте в России смартфон Infinix NOTE 10 Pro с модулем NFC

Бренд Infinix представил на российском рынке флагманскую модель NOTE 10 Pro в специальной версии с модулем NFC. Обладатель престижной награды iF Design 2021 Infinix NOTE 10 Pro обеспечивает оптимальный баланс между физическим и виртуальным миром в сочетании с современной геометрией объектов и художественными решениями от люксовых брендов.

Смартфон NOTE 10 Pro оснащен 6,95 дюймовым дисплеем с разрешением FHD+. Частота обновления экрана составляет 90 Гц. Качественные снимки обеспечивает 64 МП камера с программным ультраночным режимом (6P ultra night), сверхширокоугольным модулем с углом обзора 120° и супермакромодулем, портретным и черно-белым модулями. Кроме того, поддерживается запись видео в разрешении 4K. Фронтальная камера Beautify ИИ представлена датчиком на 16 МП.

Производительность и быстродействие обеспечивает платформа MediaTek Helio G95. Устройство имеет встроенную технологию Hyper Engine Gaming от MediaTek, которая увеличивает в два раза более быстрое время отклика, более надежное подключение и сокращение задержки за счет одновременного использования двух диапазонов Wi-Fi или маршрутизаторов. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с функцией быстрой зарядки X-Charge 33 Вт.

Дополнительные функции включают: многоканальный звук DTS Audio и функция шумоподавления AI Noise Cancelling, ускоритель для игр Dar-link Ultimate Game Booster, пользовательскую оболочку XOS 7.6 на базе Android 11. Доступные конфигурации: 6/64 ГБ и 8/128 Гб.

Infinix NOTE 10 Pro NFC поступает в продажу по рекомендованной розничной цене 17 990 рублей в комплектации 6/64 ГБ и 18 990 рублей за версию 8/128 ГБ. Модель будет доступна в двух цветах: черный и голубой.

С 23 июня до 26 июня (до 10 утра) будет действовать акционное предложение на Tmall (финальные цены указаны с учетом промокодов): NOTE 10 Pro 6/64 ГБ за 13 590 руб. и NOTE 10 Pro 8/128 ГБ за 13 990 руб.