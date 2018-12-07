Второе большое обновление Huawei Mate 20 Pro

Ошибки часто являются частью раннего опыта, особенно когда речь идет о таком невероятно функциональном устройстве как Huawei Mate 20 Pro. Смартфон поставляется с 3D-технологией распознавания лиц и сенсорным датчиком отпечатков пальцев. Huawei считает, что оптимизация программного обеспечения поможет улучшить немного не отполированный биометрический аппарат.

Обновление включает в себя улучшение качества фотографий и оптимизацию производительности камеры. Также улучшает работу функции распознавания лиц, ускоряет сканер отпечатков пальцев, исправляет ряд ошибок и содержит ноябрьский патч безопасности.