Вторую партию Huawei Mate X раскупили за считанные минуты

Неделю назад компания Huawei выпустила в продажу стартовую партию смартфона с гибким экраном Mate X, которую раскупили за считанные секунды. Сегодня китайский гигант объявил о доступности расширенной партии, которая была распродана… уже за несколько минут. Судя по всему, третья партия новинки будет продаваться уже несколько часов. Для гаджета, цена которого в Китае составляет 2420 долларов, это очень высокие продажи. Кстати, за 385 долларов Huawei предлагает купить годовую страховку для замены сгибающегося дисплея. Неплохое предложение, если учесть, что замена экрана не по гарантии обойдется в 1000 долларов!