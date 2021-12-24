Взорвался очередной OnePlus Nord 2

Из Индии пришла очередная новость о взорвавшемся смартфоне OnePlus Nord 2. Подробностей произошедшего пока нет, но, судя по фото, речь идет именно о взрыве, а не просто возгорании батареи. Кажется, это уже шестой подобный случай – все инциденты произошли в Индии. Любопытно, что как и в большинстве предыдущих инцидентов, OnePlus отказалась заменить взорвавшийся смартфон.

Напомним, что Nord 2 оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2400 пикселей и частотой обновления 90 Гц, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1200-AI, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 65 Вт, предустановленной ОС Android 11 с прошивкой OxygenOS 11.3, поддержкой сотовых сетей 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.2, модулем NFC и стереодинамиками.