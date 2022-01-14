WEROCK представляет защищенный ноутбук Rockbook X130

WEROCK Technologies представляет полностью защищенный ноутбук с 13,3-дюймовым экраном и процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения - Rockbook X130.

Корпус ноутбука выполнен из магниевого сплава, несмотря на это, модель имеет толщину 26 мм и вес всего 2,1 кг. Ноутбук был протестирован на падение с высоты 1,22 м в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, имеет сертификат IP65, является водо- и пыленепроницаемым. Новая модель предлагает множество функций, таких как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4.

Модель оснащена 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 400 кд/м² для комфортной работы даже на солнце. Клавиатура с подсветкой позволяет работать при плохом освещении. Высокую автономность обеспечивают два аккумулятора с возможностью замены общей емкостью 62 Втч (автономность до 10 часов).

Rockbook X130 доступен для предварительного заказа.