WEROCK представляет защищенный ноутбук Rockbook X130

WEROCK Technologies представляет полностью защищенный ноутбук с 13,3-дюймовым экраном и процессорами Intel Tiger Lake 11-го поколения - Rockbook X130.

Корпус ноутбука выполнен из магниевого сплава, несмотря на это, модель имеет толщину 26 мм и вес всего 2,1 кг. Ноутбук был протестирован на падение с высоты 1,22 м в соответствии со стандартом MIL-STD-810H, имеет сертификат IP65, является водо- и пыленепроницаемым. Новая модель предлагает множество функций, таких как Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4.

Модель оснащена 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и яркостью 400 кд/м² для комфортной работы даже на солнце. Клавиатура с подсветкой позволяет работать при плохом освещении. Высокую автономность обеспечивают два аккумулятора с возможностью замены общей емкостью 62 Втч (автономность до 10 часов).

Rockbook X130 доступен для предварительного заказа.
Комментарии и отзывы WEROCK Rockbook X130
Apple iPad Pro и MacBook Pro будут использовать новую технол…
Apple iPad Pro и MacBook Pro будут использовать новую технолВ новом отчете The Elec предполагается, что Apple представит модели iPad Pro и MacBook Pro с двухъярусным…
Первые мини-дисплеи со светодиодной подсветкой с частотой об…
Первые мини-дисплеи со светодиодной подсветкой с частотой обApple , только что объявил о своем переработанном MacBook Pro, показав огромный скачок в технологии диспл…
Представлен ноутбук Lenovo Y9000K 2021 Exploration Edition…
Представлен ноутбук Lenovo Y9000K 2021 Exploration EditionКомпания Lenovo пополнил ассортимент ноутбуков Y9000K 2021 Exploration Edition, который построен на аппар…
Представлены обновленные бизнес-ноутбуки HP Elitebook …
Представлены обновленные бизнес-ноутбуки HP Elitebook Компания HP пополнила ассортимент бизнес-ноутбуков моделями Elitebook 805, основанными на новеньких чипах…
Новый MacBook Pro от Apple уже доступен для покупки в рознич…
Новый MacBook Pro от Apple уже доступен для покупки в розничНовый MacBook Pro от Apple поступил в продажу с сегодняшнего дня, устройство было доступно для предварите…
Lenovo готовит к релизу 17-дюймовый ThinkBook Plus…
Lenovo готовит к релизу 17-дюймовый ThinkBook PlusСледующий ThinkBook Plus от Lenovo может быть более практичным, по крайней мере, если вы начинающий худож…
Новые процессоры Apple M1 Pro и M1 Max поднимают собственные…
Новые процессоры Apple M1 Pro и M1 Max поднимают собственныеApple официально анонсировала свои самые мощные чипы: M1 Pro и M1 Max, усовершенствованные версии чипа M1…
WEROCK представляет защищенный ноутбук Rockbook X130…
WEROCK представляет защищенный ноутбук Rockbook X130WEROCK Technologies представляет полностью защищенный ноутбук с 13,3-дюймовым экраном и процессорами Inte…
Обзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работыОбзор Digma CITI 11 C403T. Планшетный компьютер для учебы и работы
Обзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского классаОбзор Lenovo Yoga Slim 9 14ITL5. Ультрабук представительского класса
Обзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебыОбзор Prestigio Ecliptica 116 C3. Ноутбук-трансформер для учебы
Lenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраномLenovo представила ноутбуки с необычными системой охлаждения и экраном
Обзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебыОбзор HONOR MagicBook 15 R5-5500U (BMH-WFQ9HN). Ультрабук для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor