Walmart слил параметры Samsung Galaxy S24 Ultra

На сайте американского ритейлера Walmart появились страницы с описанием флагманских смартфонов Samsung Galaxy S24 Ultra и Galaxy S24 Plus, которые еще не были представлены официально. Итак, старшую модель оснастят 200-Мп основной камерой, 12 ГБ оперативной памяти, 6,8-дюймовым дисплеем с разрешением 3120:1440 пикселей, корпусом с габаритами 162,3:78,99:8,64 мм и массой 227 граммов, функцией Live Translate для мгновенного перевода на иностранные языки во время звонка, Generative Edit для редактирования фотографий и режимом ночной фотографии с зумом Nightography Zoom. Galaxy S24 Plus отличается массой 170 граммов и размерами корпуса 158,5:75,94:7,62 мм.