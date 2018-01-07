Warner Bros. объявляет о поддержке hdr10 +

Следуя объявлениям Samsung Electronics и Amazon Prime Video, Warner Bros. Home Entertainment теперь объявила о поддержке hdr10 +, которая хочет конкурировать с Dolby Vision.В объявлении от Samsung, Warner Bros. сообщает, что у них будет около 75 4-х hdr, добавьте к 2018 году и будущим выпускам. Компания также предлагает поддержку Dolby Vision. Объявление является частью объявления дополнительной информации о программе лицензии для hdr10 +.Платформа HDR10 + в скором времени будет доступна для контент-компаний, телевизоров с ультравысокой четкостью, проигрывателей / рекордеров Blu-ray и производителей телевизионных приставных устройств, а также поставщиков SoC без роялти без номинальной административной платы.