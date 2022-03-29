WaterCool представила водоблок Heatkiller eBC для видеокарт EVGA GA102 FTW3

Твердая медная конструкция задней панели является уникальным преимуществом. Большая площадь поверхности гарантирует превосходную производительность, особенно при высоких температурах в области процессора видеокарты, видеопамяти и преобразователей напряжения. Каналы охлаждения были расположены так, чтобы обеспечить активное охлаждение всех соответствующих компонентов.
Терминал подключения был изменен для подключения кулера видеокарты непосредственно к задней панели. Это не только выглядит лучше, но и обеспечивает параллельный приток, что увеличивает скорость потока при одновременном снижении сопротивления потоку.
Для достижения максимально возможной эффективности охлаждения соотношение потоков между активной задней панелью и кулером видеокарты было оптимизировано во время разработки путем проведения многочисленных тестов. Сборка производится в два простых шага. Активная задняя панель и кулер видеокарты монтируются первыми, а затем оба подключаются к новой соединительной клемме.
Чтобы представить активную заднюю панель в лучшем свете, используются новые светодиоды высокой яркости WATERCOOL. Эти светодиоды обеспечивают равномерное освещение с яркими цветами.