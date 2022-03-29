WaterCool представила водоблок Heatkiller eBC для видеокарт EVGA GA102 FTW3

WaterCool немецкий производитель высококачественного жидкостного охлаждения представляет свой новый водоблок для видеокарт EVGA GA102 FTW3.

Твердая медная конструкция задней панели является уникальным преимуществом. Большая площадь поверхности гарантирует превосходную производительность, особенно при высоких температурах в области процессора видеокарты, видеопамяти и преобразователей напряжения. Каналы охлаждения были расположены так, чтобы обеспечить активное охлаждение всех соответствующих компонентов.

Терминал подключения был изменен для подключения кулера видеокарты непосредственно к задней панели. Это не только выглядит лучше, но и обеспечивает параллельный приток, что увеличивает скорость потока при одновременном снижении сопротивления потоку.

Для достижения максимально возможной эффективности охлаждения соотношение потоков между активной задней панелью и кулером видеокарты было оптимизировано во время разработки путем проведения многочисленных тестов. Сборка производится в два простых шага. Активная задняя панель и кулер видеокарты монтируются первыми, а затем оба подключаются к новой соединительной клемме.

Чтобы представить активную заднюю панель в лучшем свете, используются новые светодиоды высокой яркости WATERCOOL. Эти светодиоды обеспечивают равномерное освещение с яркими цветами.