Watercool в сотрудничестве с Noctua представил новый вентилятор NF-A20

Watercool в сотрудничестве с Noctua представил новый вентилятор NF-A20. Новый Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black обеспечивает скорость потока на 40% выше, а статическое давление на 90% выше, чем Noctua NF-A20 chromax.black.swap. NF-A20 HS-PWM chromax.black является идеальным выбором для пользователей, которые хотят получить абсолютный максимум.

Благодаря расширенной скорости до 1200 об/мин он обеспечивает более чем на 40 % большую скорость потока, а также более чем на 90 % более высокое статическое давление по сравнению с обычной версией PWM со скоростью 800 об/мин. Благодаря ШИМ-управлению и минимальной скорости около 400 об/мин любители бесшумной работы также не будут разочарованы.

Это делает вентилятор идеальным дополнением к недавно представленному MO-RA3 420 для вентиляторов Noctua NF-A20. Сочетание недавно разработанной монтажной рамы, невидимого винтового соединения вентилятора и разветвителя MO-RA X-Splitter, подходящего для вентиляторов Noctua NF-A20, впечатляет чистым внешним видом и безудержной производительностью.

Noctua NF-A20 HS-PWM chromax.black теперь доступен для предварительного заказа по цене 34,95 евро.

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