Wear OS 3 будет работать с iOS

Galaxy Watch 4 были первыми умными часами, которые поставлялись с последней версией Wear OS 3, и, следовательно, проложили путь к выпуску большего количества часов Wear OS 3 в будущем и фактически позволили Google получить шанс на борьбу с растущим доминированием Apple на рынке. Однако самым удивительным было то, что у Galaxy Watch 4 не было поддержки iOS. Это означает, что вам понадобится телефон Android, чтобы использовать умные часы. Теперь, по неожиданному повороту событий, у нас есть подтверждение того, что Wear OS 3 будет поддерживать iOS, и пользователи смогут использовать гаджет без каких-либо проблем. Информационное издание Wareable со ссылкой на свои источники заявило, что Qualcomm действительно подтвердила, что грядущие часы Montblanc Summit 3 действительно будут совместимы с iPhone, и для тех, кто интересуется, Summit 3 — это первые умные часы не от Samsung, работающие под управлением Wear OS 3.

Это важная вещь для Wear OS 3 в целом, потому что у нас есть много отличных смарт-часов от таких брендов, как Tag Heuer, Fossil и Mont Blanc, и если вы действительно хотите использовать эти часы, вам больше не придется быть привязанным к конкретному телефону. Конечно, Apple Watch по-прежнему будут предпочтительными часами для всех, кто использует iPhone, но тот факт, что теперь есть выбор для тех, кто ищет что-то более дорогое, с лучшей посадкой и отделкой, — это всегда хорошо. Что касается Montblanc Summit 3, новейшие роскошные умные часы дебютируют в июле по цене 1290 долларов и будут работать под управлением Qualcomm Snapdragon Wear 4100+.
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