WhatsApp прекращает работу на устройствах Nokia S40

WhatsApp, популярное приложение для обмена мгновенными сообщениями, объявило о прекращении поддержки ряда операционных систем. К ним относятся BlackBerry 10, BlackBerry OS, Nokia Symbian S60, Windows Phone 8.0, Nokia S40, Android версии 2.3.7 и старше и iPhone iOS 7 и старше.

Также WhatsApp объявил о прекращении поддержки Nokia S40 с 31 декабря 2018 года. Примечательно, что поддержка WhatsApp на устройствах Nokia S40 должна была закончиться в июне 2018 года. Однако поддержка была продлена до декабря. Это не должно шокировать людей, так как ожидается, что количество пользователей, использующих устройства S40, будет незначительным, поскольку последним телефоном, работающим на нем был Nokia 515, выпущенный в 2013 году.