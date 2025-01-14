WhatsApp теперь лучше Telegram

Кроме того, фильтры и виртуальные фоны, которые WhatsApp представил для видеозвонков в прошлом году, теперь доступны и для сообщений. Пользователи смогут редактировать снимки, добавляя к ним один из 30 визуальных эффектов, прямо во время создания фото или видео в чате. Кроме того, теперь можно делиться стикер-паками в чатах, а также превращать селфи в персонализированные стикеры, нажав на значок стикеров в настройках. Правда, стоит сразу отметить, что пока что функция создания стикеров из селфи доступна только на Android, но, как обещает WhatsApp, поддержка для iOS появится в скором времени. Приятно, что разработчики мессенджера работают в этом направлении и постепенно добавляют функции, которые необходимы пользователям на повседневной основе. Ведь реакции на сообщения можно назвать важнейшим элементом общения.