WhatsApp теперь лучше Telegram

Начиная с сегодняшнего дня пользователи мессенджера WhatsApp могут дважды нажать на сообщение в чате, чтобы отреагировать на него, вместо того чтобы удерживать палец на сообщении и затем выбирать действие. Кроме того, теперь в выпадающем меню будут отображаться самые часто используемые эмодзи, а не стандартный набор, как раньше. Эта функция похожа на ту, что уже доступна в других приложениях — любимые реакции находятся под рукой, что избавляет от необходимости пролистывать огромный список эмодзи и тратить на это своё время. При этом у пользователей WhatsApp сохраняется возможность выбрать другие эмодзи, нажав на значок «+» на панели реакций.

Кроме того, фильтры и виртуальные фоны, которые WhatsApp представил для видеозвонков в прошлом году, теперь доступны и для сообщений. Пользователи смогут редактировать снимки, добавляя к ним один из 30 визуальных эффектов, прямо во время создания фото или видео в чате. Кроме того, теперь можно делиться стикер-паками в чатах, а также превращать селфи в персонализированные стикеры, нажав на значок стикеров в настройках. Правда, стоит сразу отметить, что пока что функция создания стикеров из селфи доступна только на Android, но, как обещает WhatsApp, поддержка для iOS появится в скором времени. Приятно, что разработчики мессенджера работают в этом направлении и постепенно добавляют функции, которые необходимы пользователям на повседневной основе. Ведь реакции на сообщения можно назвать важнейшим элементом общения.