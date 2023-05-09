WhatsApp теперь позволяет полноценно общаться с умных часов

По информации информационного издания 9to5Google, разработчики мессенджера WhatsApp выпустили официальное приложение для Wear OS, что позволяет бета-тестерам Android-приложения отправлять текстовые и голосовые сообщения со своих умных часов без помощи смартфона. Функционал был добавлен в версии 2.23.10.10 бета-версии Android-приложения, в которой также, по сообщениям, содержатся намёки на то, что сервис в скором времени может предоставить возможность редактировать ранее отправленные сообщения пользователям Android. По информации 9to5Google, приложение для Wear OS поддерживает умные часы начиная от Pixel Watch и Galaxy Watch 5. Стоит напомнить, что с недавних пор владельцы устройств на базе Wear OS могли только отвечать на сообщения WhatsApp через уведомления на своих смарт-часах, но не могли отправлять сообщения по своему желанию.

Это меняется с приложением для Wear OS, которое позволяет пользователям просматривать недавние чаты, прокручивать историю сообщений и отвечать с помощью текста или голоса. Доступны несколько плиток, включая плитку для доступа к контактам и плитку для голосовых сообщений, а также вариант интерфейса, показывающий количество непрочитанных сообщений во входящих сообщениях WhatsApp. Также издание Android Police отмечает, что хотя вы можете отправлять сообщения в существующих чатах, пока нет возможности начать новый чат в приложении для Wear OS. Это значит, что если вы никогда ранее не отправляли сообщение контакту в WhatsApp, то начать чат с часов не выйдет — нужно сначала начать общение на смартфоне.
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